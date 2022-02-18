Луганск, 18 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли населенные пункты Зеленая Роща, Молочный и Веселенькое, находящиеся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Уточняется, что украинская сторона в 07:35 (совпадает с мск) обстреляла из минометов калибром 120 мм поселок Зеленая Роща, в 07:40 — из минометов калибром 82 мм поселок Молочный и в 08:10 — из станковых противотанковых гранатометов село Веселенькое.

При этом указывается, что в общей сложности по территории ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено 16 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские силовики не намерены вести каких-либо наступательных операций в Донбассе.