В ЮВО ревакцинировались от COVID-19 более 162 тыс. военнослужащих
Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции более 162 тыс. военнослужащих. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
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Отмечается, что в настоящее время повторно прививаются военнослужащие, завершившие полный курс вакцинации до 1 сентября 2021 года.
Вакцинацию на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей округа также проходят преподавательский состав и обучающиеся в военных образовательных учреждениях, сотрудники организаций Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области завершили ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции более трёх тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО).