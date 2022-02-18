Канберра, 18 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон 18 февраля на телеканале Nine News выступил со зловещим предупреждением о том, что Россия «находится на грани вторжения на Украину». Австралийский чиновник также заявил, что Европа находится на грани полномасштабного конфликта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие

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«Я думаю, что сейчас мы находимся на пороге полномасштабного конфликта, и я думаю, что это является трагедий. Мы станем свидетелями ужасных сцен … Очевидно, что Украина уже некоторое время сталкивается с кибератаками. Русские скопили свои корабли в Черном море, а их войска подходят с разных направлений … Можно было бы ожидать, что президент РФ Владимир Путин, которому, очевидно, нельзя верить на слово, выжидает момента или находится в процессе выполнения заключительных этапов своего плана вторжения на Украину», — отметил Даттон.

«Многие европейские лидеры пытались предотвратить это, но, похоже, что президент Путин очень сосредоточен на реализации своих замыслов и указаний», — добавил министр.

Он также исключил отправку Австралией военных для поддержки Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальные лица России неоднократно заявляли об отсутствии намерений вторгаться на территорию соседнего государства.