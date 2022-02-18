Нью-Йорк, США, 18 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Россия обладает суверенным правом думать о своей безопасности и держать свои войска на собственной территории там, где она считает это необходимым. Об этом 18 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин журналистам в ООН.

Mid.ru Сергей Вершинин

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«Что касается российских военных — это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны РФ», — сказал он, говоря о вновь прозвучавших в Совбезе организации обвинениях в адрес России в якобы повышенном российском военном присутствии.

«Вы знаете наверняка, что если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные. Это могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские», — добавил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи заявил, что Индия не собирается вывозить своих граждан с территории Украины и организовывать специальные авиарейсы для их эвакуации.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.