Баку, , 08:50 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 17 февраля выявили 4449 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 14 558 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 764 202 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 713 324 человека, в том числе 9 372 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 41 721 носитель коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9157 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 7148 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 18 346 тестов. Выздоровевшими медики признали 7387 человек. Смерть наступила у 22 пациентов с диагнозом COVID-19.