В МОК заявили, что WADA приложит все усилия для расследования дела Валиевой
Пекин, 18 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия для расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 18 февраля заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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«У нас есть полная уверенность, что WADA приложит все силы для расследования этого случая», — сказал Бах.
Он добавил, что МОК выделил этому подразделению больше денег, чтобы оно могло отслеживать это дело.
Напомним, Валиева заняла четвёртое место в личных соревнованиях на Олимпиаде, не справившись с давлением, которое было на неё оказано из-за допингового дела.
8 февраля стало известно о положительной допинг-пробе, которую Валиева сдала 25 декабря. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, WADA и ISU и допустил Валиеву до соревнований.