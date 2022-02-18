Нью-Дели, 18 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Индия не собирается вывозить своих граждан с территории Украины и организовывать специальные авиарейсы для их эвакуации, заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи 17 февраля в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

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Он подтвердил, что Индия сняла ограничение на количество авиарейсов на Украину и из нее, которое действовало из-за соглашения о «воздушном пузыре», предполагавшего выполнение полетов только для индийских и украинских граждан.

Багчи отметил, что в посольство Индии в Киеве следит за обстановкой и продолжает работать в полном объеме, предоставляя своим гражданам все необходимые услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля индийское посольство на Украине призвало сограждан временно окинуть украинскую территорию «в связи с неопределенностью ситуации», сложившейся вокруг этой страны.