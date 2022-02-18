Сухум, , 08:39 — REGNUM В Абхазии в течение суток 17 февраля в ходе 538 исследований выявили 305 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 213 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 39 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 50 186 носителей SARS-CoV-2. Из них 41 706 человек признали выздоровевшими, в том числе 640 — за последние сутки. За всё время 633 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 357 носителей SARS-CoV-2 в результате 593 исследований. За сутки зарегистрировали четыре смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 304 человека.