Брюссель, 18 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами стран ЕС в Брюсселе сообщил, что в рамках мероприятия обсуждались санкции, которые должны быть введены против России в случае ее «вторжения на Украину». Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

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«Россия — это неоимперская страна. И мы не должны ей позволить формировать политику региона и определять судьбу той или иной страны. В частности — Украины. Свобода и суверенитет являются фундаментальными европейскими ценностями. Это то, о чем я говорил сегодня в Европейском совете. Эти ценности мы должны защищать», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».