Страсбург, Франция, , 09:09 — REGNUM Россия представляет «угрозу европейской безопасности», полагает депутат Европарламента (ЕП) от Польши Анна Фотыга. Об этом она заявила в обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, сообщает 18 февраляRT, ссылаясь на документ.

Анна Фотыга European Parliament

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По мнению Фотыги, современная Россия продолжает «агрессивную и ревизионистскую политику» в отношении стран Центральной и Восточной Европы, как это было в царской России и Советском Союзе. В этой связи она напомнила о войнах в Чечне, событиях 2008 года в Грузии и «агрессии» на Украине.

Европарламентарий добавила, что Россия «вмешивалась» в развитие событий в Сирии и Центрально-Африканской Республике, а также якобы стояла за атаками и диверсиями в странах Европейского союза и НАТО. При этом она не пояснила, какие действия имеет в виду.

Фотыга спросила, осознает ли Боррель, что сегодняшняя «агрессивная риторика Кремля и угрозы европейской безопасности» — это не временные явления, а итог «последовательной российской политики»? Есть ли у европейских дипломатов, которые занимаются Восточной Европой, достаточные знания об истории РФ?

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти неоднократно отвергали заявления западных политиков о якобы «агрессии» Москвы, проявляющейся в разных регионах мира. Они подчёркивали, к примеру, что российские военные находятся в Сирии законно, по просьбе руководства страны, в отличие от контингента США.

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