Пекин, , 08:33 — REGNUM Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Соревнования в Пекине у фигуристок завершились 17 февраля.

Анна Щербакова. 2018 Yuuliiya

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Щербакова заняла второе место в короткой программе, получив 80,20 балла и уступив Камиле Валиевой. В произвольной программе она также стала второй, получив 175,75 балла и уступив Александре Трусовой.

Однако по сумме двух программ Щербакова с 255,95 балла выиграла золото Олимпиады.

Трусова получила в сумме 251,73 балла и завоевала серебряную медаль. А Валиева не выдержала давления, которое было на неё оказано из-за допингового дела и сорвала прокат в произвольной программе, в итоге заняв четвёртое место с 224,09 балла и пропустив на третью строчку японку Каори Сакамото.