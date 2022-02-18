Вильнюс, , 08:27 — REGNUM Новые санкции против России из-за ситуации вокруг Украины необходимо вводить с учетом последствий таких мер. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, 17 февраля сообщили в пресс-службе главы республики.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Свое мнение литовский лидер высказал в кулуарах саммита ЕС. Он также сообщил, что пакет санкционных мер находится в разработке.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля посол России в Италии Сергей Разов заявил, что антироссийские санкции со стороны Запада «приобрели дурную инерцию», вводятся беспредметно и не имеют отношения к ситуации вокруг Украины.

17 февраля представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан объявила, что вопрос введения новых санкционных мер ЕС против России будет зависеть от действий Москвы по отношению к Киеву.

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