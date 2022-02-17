Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, по состоянию на 15:30 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 1,13%, до $93,13 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Greenday.ie

«16 февраля американская администрация сообщила, что переговоры о возвращении Ирана к ядерной сделке верны к завершению, что повышает вероятность возвращения иранской нефти на рынок.

В Иране в свою очередь сообщили, что ведут переговоры о поставке нефти с Южной Кореей. Это оказало давление на котировки нефти.

Впрочем, параллельно стало известно о смягчении позиции ФРС США, что поддерживает котировки рисковых активов. Поддержка уровня $93 за баррель остается актуальной.

Кроме того, Иран будет придерживаться сделки ОПЕК+, а значительная часть его нефти идет в Китай, так что для дальнейшего снижения оснований не просматривается.

Цель закрепиться выше 95 долларов за баррель и даже протестировать рубеж $100 по нефти Brent вполне актуальна, возможно, мы увидим новый подъем ещё до конца недели», — пояснил эксперт.

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