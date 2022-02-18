Сеул, , 08:23 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Национальное собрание (парламент) как можно скорее утвердить дополнительный бюджет. Об этом сообщает Yonhap News.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Данное просьбу южнокорейский лидер озвучит 18 февраля в ходе встречи со своими помощниками.

«Малый бизнес находится в отчаянном положении, поэтому Национальное собрание должно помочь решению проблем, связанных с обеспечением средств к существованию людей, как можно скорее утвердив законопроект о дополнительном бюджете», — сказал Мун Чжэ Ин.

Отметим, что южнокорейский лидер выступил с аналогичным призывом 8 февраля. Он подчеркнул, что принятие дополнительного бюджета «жизненно важно» и правительство не может откладывать поддержку мелких предпринимателей и самозанятых ни на миг.

Ранее правительство Южной Кореи предложило дополнительный бюджет в размере 14 трлн вон (~$11,6 млрд), однако политические партии требуют увеличения расходов.