Нью-Йорк, США, 18 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Россия уже вторгалась в регионы Восточной Европы и продолжает действовать в присущей ей манере, утверждает постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом она заявила 17 февраля в эфире телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

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Отвечая на вопрос о степени серьёзности «угрозы вторжения» российских войск на Украину, она заявила, что Москва «действует в присущей ей манере». Томас-Гринфилд заявила, что не видит противоречий в том, что обычные жители Украины не полностью разделяют опасения Запада о возможном «вторжении».

По её словам, в интерпретациях могут быть расхождения, хотя все наблюдают одну и ту же картину — российские войска находятся на границе с Украиной.

«Мы наблюдали это, когда они вторгались в Крым. Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала Томас-Гринфилд.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти категорически отвергают предположения о возможных агрессивных намерениях Москвы в отношении Украины. Вместе с тем в Москве не исключают возможных провокаций, направленных против РФ.

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