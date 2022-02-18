Очередной танковый эшелон ЗВО отправился в пункт дислокации после учений
Москва, 18 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Очередной эшелон с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России отправился в пункт постоянной дислокации после учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что танки будут доставлены по железной дороге, длина пути составит около одной тысячи километров.
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Из Курской и Брянской областей в Нижегородскую область возвращаются железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа.
Как сообщало ИА REGNUM, воинские части и подразделения, задействованные в совместных учениях с Белоруссией, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой 17 и 19 февраля. Затем с белорусских полигонов они также вернутся в пункты постоянной дислокации.
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