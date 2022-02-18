Москва, , 08:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин уличил Запад в двойных стандартах в ситуации с геноцидом на Украине.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«У таких преступлений нет срока давности. Важно устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание. Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты», — отметил Володин в телеграм-канале.

На территории Донецкой и Луганской народных республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором.

«Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?» — возмущен Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств.