Берлин, , 08:11 — REGNUM Потерей для России является отказ российской стороны от участия в Мюнхенской конференции. Такое мнение 18 февраля высказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит агентство Reuters.

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Как отметила глава немецкого МИД, она 18 февраля направится в Мюнхен для обсуждения того, как логика угроз насилия и военной эскалации должна быть противопоставлена логике диалога.

«Особенно в нынешней чрезвычайно угрожающей ситуации было бы так важно встретиться с российскими представителями в Мюнхене. Это потеря, что Россия не использует эту возможность», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство иностранных дел России опубликовало ответы Москвы Вашингтону по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности.