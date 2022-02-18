Кишинёв, 18 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 17 февраля в ходе 10 822 исследований выявили 1851 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 490 751 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 453 911 человек, в том числе 4651 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2083 пациента с COVID-19, в том числе 182 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 034 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 28 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1616 заражений коронавирусом в результате проведения 10 162 тестов. Врачи выписали за сутки 4707 человек, умерли 24 пациента с COVID-19.