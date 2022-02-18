Луганск, 18 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские силовики два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Отмечается, что украинская сторона грубо нарушила режим прекращения огня с использованием тяжёлого вооружения, которое. Согласно Минским договоренностям, должно быть отведено от линии соприкосновения.

«Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм и были обстреляны находящиеся под контролем ЛНР сёла Пришиб и Желобок, по котором было выпущено в общей сложности 25 мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резолюцию, поддерживающую «усилия властей Украины по восстановлению территориальной целостности», принял единогласно Сенат Конгресса США.