Куала-Лумпур, 18 февраля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийский территории выросло до 32 240 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 26 701 носителя SARS-CoV-2. Из них 26 569 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 3 138 215 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 217 781 активный случай заболевания COVID-19. При этом 216 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 141 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что к 18 февраля в Малайзии 42% жителей прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции.