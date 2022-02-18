Москва, 18 февраля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Резолюцию, поддерживающую «усилия властей Украины по восстановлению территориальной целостности», принял единогласно 17 февраля Сенат Конгресса США. Об этом передает телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Ранее документ одобрила Палата представителей Конгресса США. В нем законодатели рекомендуют американской администрации «оказывать политическую, дипломатическую и военную поддержку» украинской стороне, в том числе и в виде дополнительных поставок вооружений.

Кроме того, резолюцией предлагается использовать «все имеющиеся инструменты», чтобы «заставить Россию понести значительные издержки» и «достигнуть мира» в случае «нападения» на Украину, которое якобы может совершить РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент США Джо Байден должен обсудить с лидерами ведущих стран Североатлантического альянса, ЕС и руководством НАТО ситуацию вокруг Украины.