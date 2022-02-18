Веллингтон, 18 февраля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 1929 случаев локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, 1384 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных инфицированных выявили в близлежащих населенных пунктах, а также в других регионах Новой Зеландии. Также 18 заболевших выявили при въезде в страну.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них всего один находится в палате реанимации, состояние остальных оценивается как стабильное. Отмечается, что всего с начала пандемии в стране подтвердили 26 544 случая заражения SARS-CoV-2.