Пекин, 18 февраля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты используют Украину для создания конфронтации между Россией и Евросоюзом, а также для наращивания военного присутствия НАТО, сообщает китайская газета Global Times в авторском материале.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

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«Вашингтон стремится воспользоваться сложной ситуацией на Украине, чтобы отделить Россию от Европы, усилить сплоченность НАТО и укрепить американский контроль над альянсом», — заявил автор статьи из Китайской академии общественных наук, пожелавший остаться неизвестным.

Автор утверждает, что Вашингтон пытается использовать в своих целях и страны Прибалтики, чтобы проводить свою политику. При этом, считают в газете, Соединенные Штаты недовольны отсутствием достаточной лояльности со стороны Франции и Германии. Тем не менее США пытаются расширить круг стран-союзников, чтобы противостоять России и Китаю.

Газете отмечает, что Россия и Китай являются единственными странами в мире, способными проводить политику, не зависимую от Вашингтона. По словам автора статьи, Пекин и Москва являются «мировыми бастионами», обеспечивающими существование многополярного мира.