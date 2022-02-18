Сеул, , 06:08 — REGNUM Власти Южной Кореи намерены ужесточить ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекций, заявил глава южнокорейского правительства Ким Бу Гём в ходе брифинга.

Сеул. Южная Корея Andrew Currie

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В частности, в республике намерены запретить кафе и ресторанам работать позднее 22:00. Также жителям страны запретят собираться группами более шести человек. Предполагается, что ограничения будут действовать с 19 февраля по 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, за 17 февраля в Южной Корее подтвердили почти 110 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Тем не менее в стране не наблюдается резкого роста смертности или числа пациентов, находящихся в критическом состоянии.

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