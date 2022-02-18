Луганск, 18 февраля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Территорию Луганской Народной Республики обстреляли 29 раз за прошедшие сутки украинские боевики. Об этом 18 февраля сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

За прошедшие 24 часа со стороны вооружённых формирований украинских боевиков было зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием тяжёлого вооружения.

Огонь со стороны украинских боевиков вёлся из миномётов калибра 80 мм и 120 мм, из крупнокалиберных пулемётов, из автоматических станковых гранатомётов (АГС-17) и станковых противотанковых гранатомётов (СПГ-9), а также с применением ПТУР (противотанковых управляемых ракет).

В результате обстрелов получили повреждения четыре многоквартирных дома в подконтрольном ЛНР селе Николаевка, повреждена ЛЭП 6кВт и производственное помещение маслоцеха. Пострадавших в результате обстрелов среди гражданского населения нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле населённых пунктов на территории ЛНР со стороны Украины.