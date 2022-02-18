Тегеран, 18 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. 17 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 134 420, причем 182 иранца погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 182 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 134 420 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 17 545 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2342 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 402 821 пациент из общего числа 6 894 110 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 3760 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 61 871 219 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 939 561 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.