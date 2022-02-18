Хабаровск, 18 февраля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за сутки госпитализировано 244 человека в ковидные стационары, днём ранее — 219, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

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На ИВЛ находится 61 пациент, на кислородной поддержке — 1007.

Всего проходят лечение с COVID-19 16 546 пациентов, из них 2068 — в госпиталях.

В крае развернуто 2646 коек, загруженность — 78,16%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 955 человек.