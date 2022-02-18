Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Президент США Джо Байден 18 февраля обсудит с лидерами ведущих стран НАТО, руководством североатлантического альянса и Евросоюза ситуацию вокруг Украины. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

пресс-служба премьер-министра Канады «Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского союза и НАТО для обсуждения Украины».

О времени, на которое назначена телеконференция, в заявлении пресс-службы не говорится.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос введения новых антироссийских санкций стал одной из тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Марио Драги.

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