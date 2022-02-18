Вашингтон, 18 февраля, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Вопрос введения новых антироссийских санкций стал одной из тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

World Economic Forum Марио Драги

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Кроме того, они обсудили наращивание войск возле российско-украинской границы, которое осуществляет Россия на своей территории, а также дипломатическое взаимодействие и меры по сдерживанию РФ. Помимо этого, участники беседы заявили о поддержке США и Италией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Марио Драги заявил, что намерен посетить Москву, чтобы договориться о встрече российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Он отметил, что не видит деэскалации в ситуации вокруг Украины.