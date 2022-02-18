Сан-Хосе, , 03:14 — REGNUM Деятельность в очном режиме возобновили школы в Коста-Рике, работа которых была ограничена на два года из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 февраля сообщило издание La Republica.

В школе Цитата из к/ф. «Дрянные девчонки». Реж. Марк Уотерс. 2004. США

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Отмечается, что за парты в стране сядут около 1,2 млн детей. Снятие ограничений в школах осуществляется при условии обязательного ношения защитных масок, а также соблюдения и других профилактических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Коста-Рике началась кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции среди детей в возрасте до девяти лет.

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