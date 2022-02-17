Вашингтон, 18 февраля, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Збигнева Рау за помощь американским гражданам, уехавшим с украинской территории, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

U.S State Department Энтони Блинкен

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"Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за помощь с американскими гражданами, которые покидают Украину», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Блинкен также поблагодарил польского министра за участие в диалоге между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты открыли на территории Польши центры для граждан США, уезжающих с Украины. Также американские власти договорились с польскими властями о беспрепятственном прохождении границы для граждан США, сбежавших с украинской территории.