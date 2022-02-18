Тбилиси, 18 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния объявила о предстоящей скорой вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5−12 лет, сообщает 17 февраля грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По словам Габунии, в настоящий момент ведётся работа по доставке в Грузию вакцины Pfizer, предназначенной для детей этой возрастной группы. Предполагается, что вакцина будет доступна для применения, начиная со второго квартала этого года.

Согласно информации, опубликованной грузинским Центром по контролю за заболеваниями, не были вакцинированы 88,7% инфицированных, 93,6% госпитализированных, 96% тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, 96,2% умерших.

Напомним, что в Грузии зафиксировано 1 511 800 случаев заболеваний коронавирусом, 15 729 человек скончалось.