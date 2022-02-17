Каракас, 18 февраля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. В Венесуэле 17 февраля сообщили о том, что за последние 24 часа были выявлены 926 новых случая заражения SARS-CoV-2, из которых 925 были выявлены внутри страны и один на границе. Об этом сообщает венесуэльское новостное агентство El Universal.

Rufino Венесуэла

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Также сообщается о том, что COVID-19 унес жизни еще 8 новых венесуэльце: двоих мужчин из Каракаса в возрасте 72 и 73 лет; двоих мужчин из Сукре в возрасте 60 и 81 года из Сукре;мужчины и женщины 62 лет от роду из Трухильо; а также 74-летнего мужчины и 87-летней женщины из штата Португалия.

С начала пандемии в Венесуэле зарегистрировано 508 969 случаев заражения коронавирусом, 490 641 человек выздоровел и 5 572 человека умерли.