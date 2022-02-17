Берн, 18 февраля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Президент Швейцарии и глава МИД страны Иньяцио Кассис получил положительный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

(сс) SnippyHolloW Цюрих. Швейцария

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"Президент конфедерации Иньяцио Кассис прошел ПЦР-тестирование ввиду его участия в Мюхенской конференции по безопасности. Результаты оказались положительными, и президент ушел на самоизоляцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кассис болеет бессимптомно и чувствует себя хорошо. Предполагается, что он будет работать из дома до конца недели. Тем не менее из-за болезни Кассис пропустит Мюнхенскую конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 февраля власти Швейцарии отменили большую часть ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране отменяется требование об обязательном ношении масок и предъявлении сертификатов, подтверждающих вакцинацию, при посещении общественных мест.