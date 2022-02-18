Тбилиси, , 00:58 — REGNUM Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе считает основной причиной падения курса национальной валюты и роста цен пандемию коронавируса, сообщает 17 февраля грузинский телканал «Мтавари архи».

Грузинский лари Иван Шилов © ИА REGNUM

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Грузинский лари снова начал обесцениваться после недавнего укрепления. Экономисты предполагают, что ожидаемое повышение стоимости бензина приведёт к росту цен на продукты. Специалисты не исключают, что определенные группы в своих целях искусственно вмешиваются в установление курса лари.

Министр финансов Лаша Хуцишвили сегодня не ответил на вопросы журналистов об инфляции и росте цен. Глава же Нацбанка так объяснил причины колеблющегося курса:

«Из-за пандемии Грузия, которая является страной, зависящей от туризма, потеряла большой доход в иностранной валюте. Поэтому естественно, что курс обмена валюты будет скорректирован, и необходимо скорректировать его для текущей ситуации. Другого выхода в данном случае нет. В случае плавающего обменного курса всегда ожидаются движение в обе стороны», — сказал Гвенетадзе.

По его словам, при плавающем обменного курса вообще невозможно делать какие-либо прогнозы.