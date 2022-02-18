Гавана, , 01:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения Кубы 18 февраля сообщили, что за сутки в результате обследования 14 806 образцов было зарегистрировано 733 новых носителя коронавируса, пять пациентов умерли от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Гавана, Куба, 2017 Мария Плотникова © ИА REGNUM

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В стране насчитывается 3521 активный случай заражения, при этом 484 пациента проходят стационарное лечение, 37 человек остаются в реанимации, из них 17 в критическом состоянии и 20 в тяжелом состоянии.

За сутки выздоровели 924 пациента, всего выздоровлением окончились 1 051 419 заражений в этой стране. Всего зарегистрирован 1 063 481 случай заражения, общее число летальных исходов составляет 8 482.

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