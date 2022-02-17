Рим, 17 февраля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. В ситуации вокруг Украины не наблюдается деэскалации, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 17 февраля, по окончании неформального заседания Совета ЕС в Брюсселе.

World Economic Forum Марио Драги

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При таком положении вещей нужно проводить стратегию сдерживания России и «не показать себя слабыми», отметил Драги.

Изменить ситуацию может встреча президентов России и Украины, полагает Драги. Он заявил, что в ближайшее время намерен отправиться в Москву, чтобы способствовать проведению такой встречи.