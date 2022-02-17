Пекин, 17 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Первое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине завоевала российская фигуристка Анна Щербакова, сообщил 17 февраля Олимпийский комитет России.

Luu Анна Щербакова

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https://twitter.com/Olympic_Russia/status/1494313877768658944

Её общая сумма баллов за короткую и произвольную программу составила 255,95.

Добавим, что серебро завоевала Александра Трусова (251,73 балла), бронзу Каори Сакамото (233,13 балла) из Японии, Камила Валиева — на четвертом месте (224,09 балла).