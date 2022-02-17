Рим, , 23:32 — REGNUM За минувшую неделю, 10−16 февраля, число выявляемых в Италии новых случаев заражения коронавирусом сократилось на 32%, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 17 февраля.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

При этом эксперты допускают, что это связано не только с сокращением темпов распространения эпидемии, но и с сокращением количества проводимых тестов.

По данным на 17 февраля, в Италии умерли 152 282 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 320 (днем ранее — на 278). Число подтвержденных носителей выросло на 57 890 (днем ранее — на 59 749). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 323 398 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 438 208 человек (на 41 905 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,9 миллиона человек (более 81,2% граждан страны).