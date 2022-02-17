Рим, 17 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. За минувшую неделю, 10−16 февраля, число выявляемых в Италии новых случаев заражения коронавирусом сократилось на 32%, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 17 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

При этом эксперты допускают, что это связано не только с сокращением темпов распространения эпидемии, но и с сокращением количества проводимых тестов.

По данным на17 февраля, в Италии умерли152 282человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на320(днем ранее — на278). Число подтвержденных носителей выросло на57 890(днем ранее — на59 749). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 323 398 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 438 208человек (на41 905 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,9 миллионачеловек (более 81,2% граждан страны).