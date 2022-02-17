Рим, 17 февраля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Власти Италии выделят 20 млн евро на оказание психологической помощи перенесшим коронавирус гражданам, передают национальные СМИ в четверг, 17 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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О необходимости таких субсидий ранее заявили итальянские медики.

Предполагается, что в 2022 году 18 тысяч граждан смогут получить бонус в размере 600 евро, который смогут потратить на услуги психолога. Другая часть средств направлена на подготовительную работу самих специалистов.

По данным на17 февраля, в Италии умерли152 282человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на320(днем ранее — на278). Число подтвержденных носителей выросло на57 890(днем ранее — на59 749). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 323 398 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 438 208человек (на41 905 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,9 миллионачеловек (более 81,2% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, пользоваться городским и междугородним транспортом). С 15 февраля 2022 года граждане старше 50 лет, у которых нет такого сертификата, не могут ходить на работу. Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.