Тирана, , 22:16 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2419 человек выявили 300 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 934. Об этом сообщило вечером 17 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Крепость Петрела, Тирана

Албания Diego Delso

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 269 601 случай заражения коронавирусом, 259 999 человек излечились, скончались 3432 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 91 пациент.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6170, это число в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 2158 — приходится на Тирану.

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