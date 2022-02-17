Женева, Швейцария, , 22:05 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 2 023 138 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 994 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 17 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 416 614 051 носитель вируса, подтверждено 5 844 097 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 2 070 069 выявленных инфицированных и 10 575 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.