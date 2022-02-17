Канберра, 17 февраля 2022, 22:02 — REGNUM Управление по лекарственным средствам Австралии (TGA) одобрило вакцинацию от коронавируса детей 6−11 лет препаратом компании Moderna, сообщает 17 февраля Reuters.
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Отмечается, что детей будут вакцинировать так же, как и взрослых, по две прививки с интервалом в четыре недели, но детские дозы будут составлять 50 микрограмм, что вдвое меньше стандартной дозы.
Напомним, в США вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей младше пяти лет может быть доступна гораздо раньше, чем ожидалось. Уже к концу февраля в стране может начаться вакцинация детей дошкольного возраста в рамках государственного плана. В случае одобрения управлением по контролю за продуктами и лекарствами США вакцина Pfizer-BioNTech станет первым препаратом, доступным для этой возрастной группы.
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