Бухарест, , 21:25 — REGNUM Три самолета Eurofighter Typhoon ВВС Германии приземлились 17 февраля на 57-й румынской авиабазе «Михаил Когэлничану» (юго-восток Румынии). Об этом 17 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Истребитель Eurofighter Typhoon Taringa.net

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Согласно официальной информации, немецкий отряд, состоящий примерно из 60 летчиков и представителей технического персонала, будет принимать активное участие в патрулировании восточных границ НАТО, а также румынской акватории Черного моря. Предполагается, что мандат миссии войск ФРГ в регионе продлится до конца марта нынешнего года.

Напомним, в настоящее время в Румынии базируются военные соединения США и Италии. Предполагается базирование в стране подразделений Испании, Франции и Бельгии.

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