Лондон, , 21:20 — REGNUM Карту, на которой обозначены якобы планируемые российскими военными удары по Украине, опубликовало 17 февраля британское минобороны в Twitter.

Антироссийская пропаганда в голландских школах M. Philipsen

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1494315294382297088

Ссылаясь на данные разведки, ведомство сообщает, что Россия «сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего предупреждения».

Британские военные предлагают ознакомиться с «возможной осью вторжения» на Украину «президента [РФ Владимира] Путина», резюмируя: «Он всё ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир».

Читайте ранее в этом сюжете: Запад обезумел от упущенной «победы» – к заявлениям британского министра