Лондон, 17 февраля 2022, 21:20 — REGNUM Карту, на которой обозначены якобы планируемые российскими военными удары по Украине, опубликовало 17 февраля британское минобороны в Twitter.
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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1494315294382297088
Ссылаясь на данные разведки, ведомство сообщает, что Россия «сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего предупреждения».
Британские военные предлагают ознакомиться с «возможной осью вторжения» на Украину «президента [РФ Владимира] Путина», резюмируя: «Он всё ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир».
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