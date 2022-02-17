Лондон, 17 февраля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Карту, на которой обозначены якобы планируемые российскими военными удары по Украине, опубликовало 17 февраля британское минобороны в Twitter.

M. Philipsen Антироссийская пропаганда в голландских школах

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1494315294382297088

Ссылаясь на данные разведки, ведомство сообщает, что Россия «сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего предупреждения».

Британские военные предлагают ознакомиться с «возможной осью вторжения» на Украину «президента [РФ Владимира] Путина», резюмируя: «Он всё ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир».