Луганск, 17 февраля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны ВСУ подверглись 17 февраля несколько населённых пунктов ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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В 16:30 мск украинские боевики открыли огонь по району населённого пункта Калиново-Борщеватое: стреляли из автоматических станковых гранатомётов (АГС-17) и станковых противотанковых гранатомётов (СПГ-9).

В 17:10 мск ВСУ обстреляли Христовое из СПГ-9, в 18:30 мск обстрелу из миномётов калибра 120 мм подвергся район Славяносербска.

Ещё один обстрел украинские боевики устроили в 19:05 мск: по Голубовскому открыли огонь из СПГ-9 и крупнокалиберных пулемётов.