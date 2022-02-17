Стокгольм, 17 февраля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. 16 февраля лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон столкнулся с тем, чего, наверное, никак не ожидал, когда ведущий телеканала SVT задал ему вопрос: «Владимир Путин или Джо Байден»? В свою очередь 17 февраля политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн отметила, что Окессон сделал непростительную ошибку для политика — подставился для удара со стороны политических оппонентов, когда не смог прямо ответить журналисту.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«После почти 17 лет на посту лидера партии и 12 лет работы в риксдаге он очень опытен, и его редко можно поймать на подобных жестких вопросах. Но он сам дал своим политическим оппонентам повод, когда не захотел выбирать между Путиным и Байденом», — заявила Марморштейн.

Она также отметила, что в предвыборном шведском контексте заявления Окессона могут очень дорого стоить правой оппозиции и ее лидеру Ульфу Кристерссону, который нацелился на отстранение от власти «Социал-демократов».

В то же время Марморштейн считает, что авторитет Окессона в глазах его избирателей никак не упадет.